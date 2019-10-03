البرلمان الأوروبي: لا نستطيع القبول بمقترحات جونسون في هيئتها الحالية

بروكسل - (د ب أ):

قالت مجموعة بارزة من النواب الأوروبيين إن البرلمان الأوروبي لا يستطيع دعم اتفاقية تستند إلى مقترحات لندن الجديدة بشأن بديل لفقرة شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا (باكستوب) في "هيئتها الحالية".

وأضافت المجموعة أن مقترحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجديدة" غير مكتملة وتمثل انحرافا عن الالتزامات والأهداف المشتركة".

وأوضحت المحكمة أنها قلقة بصورة خاصة بشأن احتمالية إقرار عمليات تفتيش جمركية وخطة بريطانيا حل المسائل العالقة خلال الفترة الانتقالية بالإضافة إلى اعتماد الترتيبات على موافقة جمعية إيرلندا الشمالية التشريعية.