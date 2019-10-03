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    سماع دوي انفجار من المنطقة الخضراء في بغداد

    02:43 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
    سماع دوي انفجار من المنطقة الخضراء في بغداد

    انفجار _ أرشيفية

    (مصراوي)

    ذكرت وكالة رويترز، أنه سُمع دوي انفجار في بغداد بوقت متأخر من مساء الأربعاء من جهة المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية.

    وأكد جندي عراقي بالمنطقة الخضراء أن صوت الانفجار جاء من المنطقة ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى، بحسب "سكاي نيوز عربية".

    وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن أمس الأربعاء حظرالتجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400 في يومين من الاحتجاجات.

    وقررت السلطات العراقية مساء الأربعاء، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقارا حكومية ودبلوماسية بينها السفارة الأميركية.

    وكانت المنطقة الخضراء المحصنة أعيد فتحها في يونيو الماضي، لكن السلطات قررت إغلاقها بسبب المظاهرات في محيطها، حسبما قال مصدر حكومي لـ"فرانس برس".

    وانتشرت المدرعات العسكرية والقوات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، بحسب المصدر نفسه.

    حادث انفجار بغداد المنطقة الخضراء العراق
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