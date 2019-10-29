ألمانيا: مقاتلو داعش الألمان لا يزالوا قيد الاعتقال في سوريا

برلين - (د ب أ):

ذكرت هيئة الاستخبارات الخارجية الاتحادية الألمانية (بي إن دي) أن مقاتلي تنظيم الدول الإسلامية (داعش) الألمان لا يزالوا قيد الاعتقال في شمالي سوريا.

وقال رئيس الهيئة برونو كال في جلسة استماع بهيئة الإشراف البرلمانية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الثلاثاء: "المقاتلون المعروفون بالنسبة لنا لم يهربوا بعد، وفقا لمعلوماتنا"، ولكنه لم ينف أن الوضع تغير في المنطقة بعد بدء العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا.

وأضاف أن السجون والمعسكرات في شمالي سورية "لم يعد يتم تأمينها ومراقبتها تتم حاليا بنفس الشدة" من قبل الأكراد هناك.

وأشار إلى أنه على الرغم من أنه لم تهرب من المعسكرات التي يحتجز فيها أقارب مقاتلي داعش، سوى بعد القاطنات بها، فإنه يمكن توقع عمليات تحرير في مخيمات وسجون أخرى، لافتا إلى أنه يزداد بذلك أيضا خطر إمكانية أن ينجح تنظيم داعش في "ترسيخ" هياكله مجددا.

ولم يستبعد كال أيضا عودة إرهابيين خاضوا معارك، إلى ألمانيا، على نحو لا يمكن السيطرة عليه.

يشار إلى أن تركيا بدأت عدوانا عسكريا شمالي سوريا منذ التاسع من أكتوبر الجاري ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على المناطق الموجودة بمحاذاة الحدود التركية-السورية، وتعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا.

وكان الأكراد ناشدوا ألمانيا ودولا أخرى طويلا قبل بدء العدوان العسكري استعادة السجناء من أعضاء تنظيم داعش في سوريا الذين يحملون جنسيات هذه الدول.

يشار إلى أنه لم يتم استعادة سوى بعض الأطفال من مقاتلي داعش الألمان إلى ألمانيا عبر العراق.