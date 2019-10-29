مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا في شمال أفغانستان

كابول- (د ب ا):

قال مسؤولون أفغان اليوم الثلاثاء إن ما لايقل عن 20 جنديا قتلوا في هجوم لمسلحي طالبان بإقليم جوزجان بشمال أفغانستان .

وقال محمد كريم جوزجاني العضو الممثل عن الإقليم بالبرلمان و عبد الحي حيات المسؤول بمجلس الإقليم إن ما لايقل عن جنديين اختفيا عقب الهجوم على قاعدة عسكرية في منطقة اكشاه بالإقليم.

ويشار إلى أنه على مدار الأشهر الماضية، تدهور الوضع الأمني في الإقليم المتاخم لتركمنستان.

ويقول المسؤولون إن حركة طالبان نشطة في جميع المناطق بالإقليم ماعدا العاصمة.

ويشار إلى أن القوات الأفغانية مستمرة في محاربة مسلحي طالبان وتنظيم داعش. وقد تصاعدت حدة القتال هذا العام خلال المباحثات المستمرة بين أمريكا وحركة طالبان بشأن التوصل لحل سياسي للصراع.