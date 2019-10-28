وفدا الحكومة السورية والأمم المتحدة يشاركان في اجتماع اللجنة الدستورية بجنيف

دمشق- (د ب أ):

توجه وفدا الحكومة السورية والأمم المتحدة من داخل سوريا اليوم الاثنين إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في أعمال أول اجتماع للجنة الدستورية يوم الجمعة القادم.

وقالت عضو لجنة الدستور السورية عن وفد الأمم المتحدة ميس كريدي :" مشاركتنا في اللجنة الدستورية إلى جانب وفدي الحكومة السورية والمعارضة سيكون لها تأثير".

وأضافت:"اعتقد أن وفدنا يتمتع بالحيادية السياسية، نعمل بكل قدرتنا على أن يكون دستور سوريا القادم، دستور عصري، ويكرس حالة الدولة وبعيداً عن التبعية السياسية لأحد".

وقالت كريدي، من مطار دمشق الدولي قبل التوجه إلى جنيف على متن طائرة روسية خاصة، لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ):" كثر الحديث عن وجود أكثر من نسخة للدستور السوري كما روج له سابقاً، ولكن توجهنا إلى جنيف لإقرار دستور سوري يكرس فكرة الدولة، وكل ما يقال عن نسخ دستورية هي إشاعات، نحن نذهب وأنا من ضمن اللجنة المصغرة، نعمل على دستور جديد أساسه هو دستور 2012 ".

يشار الى أن طائرتين خصصتهما الحكومة الروسية لنقل 78 من أعضاء لجنة مناقشة الدستور، (50 عضوا يمثلون وفد الحكومة السورية) و(29 يمثلون المجتمع المدني ووفد الأمم المتحدة)، من مطار دمشق الدولي إلى مطار جنيف مباشرة إضافة إلى وفد إعلامي سوري.