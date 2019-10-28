أكثر الكلمات إنتشاراً

مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

المرصد السوري: الولايات المتحدة تواصل إدخال آليات تابعة لها من العراق

09:57 ص الإثنين 28 أكتوبر 2019
المرصد السوري: الولايات المتحدة تواصل إدخال آليات تابعة لها من العراق

القوات الأمريكية

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تواصل استقدام شاحنات تابعة لها من العراق.

وأوضح المرصد أن نحو 150 شاحنة وآلية تابعة للقوات الأمريكية دخلت الأراضي السورية على أربعة مراحل منذ مساء أمس الأحد.

وذكر المرصد أن الشاحنات والآليات تحمل معدات عسكرية ولوجيستية ودخلت عبر معبر الوليد الحدودي.

يأتي هذا بعد تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال فيها مؤخرا إن الولايات المتحدة ستُبقي "قوات محدودة" في سورية لحماية المنشآت النفطية.

القوات الأمريكية العراق المرصد السوري معدات عسكرية ولوجيستية

الخبر التالى:

مسؤول فلسطيني: الاحتلال الاسرائيلي يهدم جزءا من سور مدرسة في جنين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان