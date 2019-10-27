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مسؤول أمريكي: إجراءات أمنية بسوريا استعدادًا لرد داعش على قتل البغدادي

10:34 م الأحد 27 أكتوبر 2019
مسؤول أمريكي: إجراءات أمنية بسوريا استعدادًا لرد داعش على قتل البغدادي

البنتاجون

واشنطن - (أ ش أ):

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قوات أمريكية ستتخذ إجراءات أمنية استثنائية داخل سوريا استعدادا لاحتمال قيام عناصر إرهابية بالرد على عملية قتل البغدادي.

ووصف المسؤول ، في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد ، العملية بأنها "ثمرة تعاون" أجهزة استخباراتية أميركية ، أبرزها وكالاتا الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" والاستخبارات العسكرية " دي آي إيه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق اليوم مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، كاشفا تفاصيل العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة شمال غرب سوريا.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن البغدادي قتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوة الأميركية داخل نفق، كان يدرك زعيم داعش أنه كان مغلقا.

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