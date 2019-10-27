"شاهدتها فيديو".. ماذا قال ترامب عن عملية "اصطياد البغدادي"؟

كتبت- رنا أسامة:



كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، خلال عملية عسكرية نفذتها الولايات المتحدة ببلدة باريشا غرب محافظة إدلب السورية منتصف ليل السبت/ الأحد، ووصفها بـ"الجريئة والخطيرة".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، الأحد: "وضعت الولايات المتحدة الليلة الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبوبكر البغدادي".

وتابع " كان مؤسسًا وزعيمًا لداعش، التنظيم الإرهابي الأكثر قسوة ووحشية. الولايات المتحدة بحثت عن البغدادي على مدار سنوات طويلة. ومثّل القبض عليه أو قتله أولوية رئيسة لإدارتي في مجال الأمن القومي".

"حزام ناسف ومخبأ مُفخّخ"

وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت "غارة جريئة" لتصفية البغدادي بمشاركة 8 مروحيات، مُشيرًا إلى أن زعيم داعش انتحر خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق مسدود تحت موقع مخبأه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.

واعتبر ترامب أن البغدادي قُتِل "كجبان وكلب"، مُشيرًا إلى أن القوات الأمريكية الخاصة تعرضت لإطلاق النار عند وصولها إلى مخبأ البغدادي الذي قال إنه كان كان "مفخخًا".

وأضاف: "كان يركض في نهاية نفق، ويبكي ووراءه ثلاثة من أطفاله، خلال ملاحقة الكلاب البوليسية له خلال العملية التي قتل فيها مع معاونيه".

وذكر أن القوات الأمريكية قضت ساعتين في موقع اختبار البغدادي، مُشيرًا إلى أنه كان بحوزتها "روبوتًا" لدخول النفق لكنها لم تستخدمه.



وأسفرت العملية، بحسب ترامب، عن سقوط الكثير من مُرافقي البغدادي، وإصابة 11 طفلًا كانوا متواجدين في موقع الغارة، فيما لم توقّع قتلى أو جرحى من القوات الأمريكية المُشاركة في العملية.

"مُشاهدة فيديوية"

وأفاد ترامب بأنه شاهد عملية قتل البغدادي عبر الفيديو مع نائبه مايك بنس ووزير الدفاع مارك إسبر وقادة الأركان ومسؤولين آخرين.

غير أنه لم يوضح ما إذا كان قد تابع سير العملية عبر بث مباشر أم أنه اطلع رفقة القادة الأمريكيين على تسجيلات مصورة للعملية العسكرية التي نفذت ليلة السبت.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "العالم بات أكثر أمانًا" بعد مقتل البغدادي.

وقال ترامب: "كنت أعلم بشأن العملية المرتقبة منذ ثلاثة أيام"، مضيفا: "بدأنا نتلقى معلومات إيجابية جدا عن مكان البغدادي قبل شهر". وتابع: "تمكنا من تحديد مكان وجود البغدادي قبل أسبوعين".

"مساعدة 4 دول"

كما أشاد الرئيس الأمريكي بمساعدة 4 دول للولايات المتحدة في عملية اصطياد البغدادي. وقال "أود أن أشكر عددا من الدول، وهي روسيا وتركيا وسوريا والعراق. كما أريد أن أعرب عن شكري للأكراد السوريين على الدعم، الذي تمكنوا من تقديمه لنا في هذه المهمة بالغة الخطورة.

وتطرق ترامب إلى إسهام الجانب الروسة، قائلًا: "إن روسيا تصرفت بشكل رائع معنا، وفتحت المجال الجوي، وحلقنا عبر الأراضي (السورية) التي تخضع للسيطرة الروسية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بالعملية مسبقا، لكن دون توضيح هدفها، قائلا إن الكشف عن التفاصيل كان من الممكن أن يعرض حياة العسكريين الأمريكيين للخطر.