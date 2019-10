هل قُتِل البغدادي؟.. كل ما نعرفه عن عملية "دلتا فورس" حتى الآن

كتبت- رنا أسامة:

بعد 5 أعوام من المُلاحقة الدولية، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية وعراقية وسورية أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البُغدادي قُتِل- على الأرجح- في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية بمحافظة إدلب، فيما لم يتم التأكّد رسميًا من الأمر بانتظار نتيجة فحص الحمض النووي للخليفة الداعشي المزعوم.

كان البغدادي ظهر آخر مرة في تسجيل مُصوّر الشهر الماضي، داعيًا عناصره إلى إنقاذ مقاتليه وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات، متوعدا بالثأر لهم.

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات العمليات الخاصة (دلتا فورس) بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حدّدت موقع البغدادي، بموافقة من الرئيس دونالد ترامب الذي صادق على تنفيذ العملية قبل نحو أسبوع.

ونقلت المجلة عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وصفته بالمُطلع، قوله إن البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية في آخر معقل للمتطرفين في سوريا، مُشيرًا إلى أن قتالًا قصيرًا شبّ عند دخول القوات الأمريكية للمجمع المتواجد به البغدادي.

وذكرت أن العملية تم تنفيذها بعد تحديد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لمخبأ البغدادي الذي وُضِع قيد المراقبة بعض الوقت قبل مُداهمته أمس السبت، كما نقلت المجلة عن أشخاص مُطلعين على العملية.

كما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، الأحد، بأن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان البغدادي ومن ثم تم استهدافه أثناء محاولته تهريب عائلته باتجاه الحدود التركية.

وقال المسؤول في البنتاجون، الذي لم تُسمه نيوزويك، إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها في حضور أفراد من أسرته.

ووفقًا لمصادر من البنتاجون، لم يُصب أي طفل في الغارة، لكن قُتلت زوجتا البغدادي بعد أن فجّرتا نفسهما بسُترات ناسفة كانتا ترتديانها، بحسب نيوزويك.

وبينما لم يتم التأكد رسميًا من مقتل زعيم داعش، قال مسؤول بالجيش الأمريكي اطلع على نتائج العملية لنيوزويك إن البغدادي قُتِل في الغارة.

وأعلن التليفزيون العراقي الرسمي أنه سيبث في وقت لاحق اليوم الأحد لقطات مُصوّرة للغارة التي يُرجّح أن يكون البغدادي قُتِل فيها.

وأبلغ البنتاجون البيت الأبيض بأنهم "يثقون بشدة" في أن القيادي البارز الذي قُتِل من داعش هو البغدادي. لكن السلطات ما زالت تتحقق من ذلك، وفق نيوزويك.

فيما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن السلطات لا تزال في انتظار نتيجة فحص الحمض النووي للتأكّد من مقتل البغدادي، مُشيرة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش الإرهابي مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تُجري فحوصات على عينات من جثة القتيل الذي يُعتقد أنه البغدادي.

ولم يرد البنتاجون بعد على طلبات للتعقيب على العملية أو تأكيد مقتل البغدادي.

فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية بمقتل غزوان الراوي المسؤول الأمني الخاص بزعيم داعش في العملية. ونقلت عن مصدر استخباراتي رفيع قوله إن "معلومات دقيقة ومهمة قدمتها الاستخبارات العسكرية إلى قوات التحالف ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى البغدادي وقتله".

وفي وقت سابق، أعلن مصدران أمنيان عراقيان أنهما تلقيا تأكيدًا من داخل سوريا بأن زعيم التنظيم الإرهابي قُتل. كما قال مسؤولان إيرانيان لرويترز إن مصادر سورية أبلغت طهران بمقتل البغدادي في سوريا.

ونشر الكاتب الصحفي المعني بالشؤون العسكري باباك تاغفاي على حسابه عبر تويتر، الأحد، مقاطع فيديو يقول إنها توثّق العملية، بينها مقطع وصفه بأنه "يُظهِر بوضوح لحظة تنفيذ الغارة على مخبأ الغدادي جنوب باريشا، في شمال إدلب، التي تبعد 7 كيلومترات عن تركيا.

#BREAKING : This is a clearer video showing the coalition airstrike at the hideout of #ISIL 's leader, #AbubakrAlBaghdadi in South of #Barisha , Northern #Idlib Countryside within 7km from #Turkey earlier this morning. It is believed that a #USAF 's F-15E carried-out this airstrike. https://t.co/kOxgwaFtrm pic.twitter.com/ofEvQx4yVG

ورجّح في تغريدة منفصلة أن تكون تركيا أدلت بمعلومات للولايات المتحدة عن مخبأ البغدادي، من أجل تقليل حدة التوترات لأمريكية التركية على خلفية العدوان الذي شنّته أنقرة على الشمال السوري، مُشيرًا إلى أن مصادر عسكرية أمريكية تعتقد أن تركيا كانت تحمي البغدادي.

#BREAKING: #ISIL's leader, Abubakr al-Baghdadi is killed in #Barisha, Northern #Idlib.It is possible that #Turkey gave info on his hideout in exchange for reducing tensions with #US over military operation in NE #Syria. #US Military sources believe that Turkey was protecting him! pic.twitter.com/HwFRBHugr0