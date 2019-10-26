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    واشنطن تأمر بإجلاء 50 ألف شخص بعد اتساع رقعة الحرائق بكاليفورنيا

    08:56 م السبت 26 أكتوبر 2019
    واشنطن تأمر بإجلاء 50 ألف شخص بعد اتساع رقعة الحرائق بكاليفورنيا

    حرائق كاليفورنيا

    القاهرة – مصراوي:

    أمرت السلطات الأمريكية بإجلاء 50 ألف شخص مع اتساع رقعة الحرائق في ولاية كاليفورنيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

    يواصل رجال الإطفاء في كاليفورنيا، منذ الجمعة، مكافحة حرائق ضخمة، بينها الحريق الأعنف قرب لوس أنجلوس، الذي بات يهدد آلاف المساكن، وأرغم السلطات على طلب إخلاء منازل نحو 50 ألف شخص.

    وكانت منطقة لوس أنجلوس التي يسكنها 18 مليون نسمة، في حالة "إنذار أحمر" حتى مساء الجمعة، والأحوال الجوية مواتية للحرائق.

    اجلاء مناطق حرائق كاليفورنيا واشنطن

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