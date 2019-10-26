أردوغان يهدد أوروبا مجددًا بفتح الحدود أمام اللاجئين

اسطنبول - (د ب ا):

هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم السبت، بأنه لن يبقى أمام تركيا خيار آخر سوى فتح حدودها ليسير اللاجئون إلى أوروبا، إذا لم يتم دعم مشاريعها في المنطقة الآمنة بسوريا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السبت، في اجتماع مجلس تشاوري لنادي "فنر بهتشه" التركي اليوم السبت، بمدينة إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

يشار إلى أن تركيا شنت عدوان عسكري على شمال شرقي سوريا في التاسع من الشهر الجاري بحجة مكافحة الإرهاب وإقامة منطقة آمنة لايواء اللاجئين السوريين.