  • عاجل:الحكومة: تأجيل الدراسة في 6 محافظات غدًا بسبب الأمطار

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    العراق: فرض حظر التجوال في ذي قار والبصرة وواسط

    07:55 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    العراق: فرض حظر التجوال في ذي قار والبصرة وواسط

    احتجاجات العراق

    بغداد - (أ ش أ):

    فرضت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار (جنوب العراق)، والبصرة، وواسط، اليوم الجمعة، حظرًا على التجوال اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

    وقال مصدر أمني -في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز)- إنه تم "فرض حظر على التجوال في ذي قار اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر".

    يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذي قار وبابل تشهد، منذ صباح اليوم الجمعة، تظاهرات تطالب بالاصلاح والقضاء على الفساد ووتوفير فرص العمل.

    هذا المحتوى من

    احتجاجات العراق البصرة الأجهزة الأمنية فرض حظر التجوال

    الخبر التالى:

    وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الاثنين المقبل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان