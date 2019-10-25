العراق: فرض حظر التجوال في ذي قار والبصرة وواسط

بغداد - (أ ش أ):

فرضت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار (جنوب العراق)، والبصرة، وواسط، اليوم الجمعة، حظرًا على التجوال اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

وقال مصدر أمني -في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز)- إنه تم "فرض حظر على التجوال في ذي قار اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر".

يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذي قار وبابل تشهد، منذ صباح اليوم الجمعة، تظاهرات تطالب بالاصلاح والقضاء على الفساد ووتوفير فرص العمل.