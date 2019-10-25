وفاة عاملين في انفجار بمصنع تركي غربي الجزائر

الجزائر (د ب أ)

افاد تقرير اخباري بوفاة عاملين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، في انفجار قوي وقع على مستوى أحد أفران صهر الحديد في المصنع الذي تديره شركة "طوسيالي" التركية في بلدة بطيوة بولاية وهران غربي الجزائر.

ونقلت صحيفة " الخبر" عن مصادر من داخل المصنع قولها إن الانفجار وقع على مستوى تجهيزات الضغط في أحد أفران صهر الحديد. كما اوضحت أن فرق الاغاثة التابعة للمصنع تدخلت واجلت عاملا ثالثا أصيب بجروح خطيرة إلى مستشفى المحقن ببلدة أرزيو مشيرة بان الضحايا كلهم من جنسية جزائرية.

ونوه ذات المصدر أن هذا المصنع شهد قلاقل كبيرة العام الجاري، وإضرابا شنه العمال الجزائريون استغرق شهرا كاملا، انتهى بطرد العشرات منهم.