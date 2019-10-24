الناتو: تنفيذ عملية حفظ سلام في سوريا مهمة الأمم المتحدة

بروكسل - أ ش أ

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم /الخميس/، إن الحلف لا يعتزم تنفيذ عملية حفظ سلام في سوريا، مشيرا إلى أن هذه مهمة الأمم المتحدة.

وأوضح ستولتنبرج -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن اقتراح ألمانيا إقامة منطقة أمنية خاضعة لسيطرة دولية في سوريا، يمكن أن يكون جزءا من حل أكبر، لكن هذه المهمة هي مهمة مفوضة من الأمم المتحدة، وليست مهمة حلف شمال الأطلسي.

وأعرب عن اعتقاده بأنه من الإيجابي أن يكون لدى حلفاء الناتو، مقترحات وأفكار حول كيفية المضي قدما وتهيئة الظروف لحل سياسي دائم في سوريا، مشيرا إلى أنه "لم تكن هناك دعوة لإرسال بعثة من حلف شمال الأطلسي إلى شمال شرقي سوريا، وبالتالي فإن الاقتراح المقدم من وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب- كارينباور، يدل على أن هناك حاجة لقرار من الأمم المتحدة".