مصدر أمني عراقي: اغتيال مدير ناحية "أبي صيدا" في شرق بغداد

بغداد - أ ش أ

أعلن مصدر أمني عراقي، اغتيال مدير ناحية أبي صيدا الواقعة في محافظة ديالي (حارث الربيعي) في شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس: "إن مدير ناحية صيدا (حارث الربيعي) اٌغتيل على يد شخص في محافظة ديالي شرق بغداد، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل حول ملابسات هذا الحادث أو الطريقة التي اغتيل بها".

ويأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه مصدر أمني عراقي بمقتل وإصابة 4 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة شمال غرب مدينة كركوك الواقعة شمال البلاد.