سفراء دول الاتحاد الأوروبي يدرسون تأجيل خروج بريطانيا بعد تجميد اتفاق الخروج

بروكسل- (د ب أ):

من المتوقع أن يجتمع اليوم الأربعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي لبحث تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أن جمد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون عملية التصديق على اتفاقية الانسحاب.

وتمكن اتفاق بشأن بريكست، الذي توصل إليه جونسون والاتحاد الأوروبي، من التغلب على العقبة الأولى في تصويت للبرلمان البريطاني مساء أمس الثلاثاء، لكن مشرعين رفضوا بعد ذلك الجدول الزمني الضيق المحدد بثلاثة أيام، الذي اقترحه عليهم لتمحيصه .

وقرر السياسي المحافظ، الذي تعهد بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد بحلول 31 أكتوبر بوقف تصويت آخر حول مشروع القرار، لكنه تمسك بخروج بحلول نهاية الشهر.

وكان قد تم إجبار جونسون بشكل قانوني لإرسال طلب تمديد حتى 31 يناير لبروكسل في مطلع الأسبوع، لكن رافق ذلك بخطاب يقول إنه لا يريد تأجيلا.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون عن الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل اليوم الأربعاء في الساعة الخامسة والنصف مساء(1530 بتوقيت جرينتش)، طبقا لمصادر بالاتحاد الأوروبي. وذكر دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أن قرارا بشأن التمديد المحتمل لإرجاء الموعد النهائي أمر مستبعد، لكن أمر وارد.