محققون إندونيسيون: عيوب في تصميم طائرات "بوينج" وراء تحطم طائرة "لايون إير"

جاكرتا- (د ب أ):

قال محققون إندونيسيون لأسر ضحايا حادث طائرة "لايون إير" التي تحطمت في أكتوبر العام الماضي إن شركة "بوينج" وضعت افتراضات غير صحيحة بشأن طريقة رد الطيارين على أعطال النظام في طائراتها "737 ماكس"، مما ساهم في تحطم الطائرة.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "لايون إير" قد سقطت في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار "سوكارنو هاتا الدولي" في 29 أكتوبر من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

وذكر تقرير نهائي للجنة سلامة النقل الوطني بشأن الحادث، تم تقديمه عبر جهاز الإسقاط الضوئي لأسر الضحايا في جاكرتا أن افتراضات غير صحيحة بشأن رد الطيارين على الأعطال كانت أحد العوامل التي ساهمت في وقوع الحادث .

وكتبت اللجنة في واحدة من الشرائح المعروضة "خلال التصميم وشهادة "بوينج 737-9 (ماكس)، تبين أن الافتراضات بشأن رد الطيار على الأعطال، التي على الرغم من انها تتفق مع المبادئ التوجيهية الحالية للصناعة، غير صحيحة".

ودرس محققون بشأن التحطم دور خاصية في الطائرة، تُعرف باسم "نظام تعزيز خصائص المناورة" (أم.سي.أيه.أس)، تهدف إلى منع مقدمة الطائرة من الوصول لارتفاع عال جدا والتسبب في توقف الطائرة.

وقال محققون إن اعتماد النظام على جهاز استشعار واحد جعله عرضة لمدخلات خاطئة.