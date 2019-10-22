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    الكرملين: بوتين أبلغ بشار ببنود الاتفاق الروسي التركي

    09:36 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    الكرملين: بوتين أبلغ بشار ببنود الاتفاق الروسي التركي

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    القاهرة - (مصراوي)

    قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد بالبنود الأساسية لمذكرة التفاهم الروسية التركية حول سوريا.

    وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، إن بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع الأسد "حيث أبلغ الرئيس الروسي نظيره السوري بنتائج اللقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي استمر أكثر من 6 ساعات، وشرح البنود الاساسية لمذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها نتيجة المحادثات".

    وأضاف بيسكوف أن الأسد "شكر بوتين، وأكد دعمه الكامل لنتائج هذا العمل، وكذلك استعداد قوات حرس الحدود السورية للوصول إلى الحدود (بين سوريا وتركيا) بالتعاون مع الشرطة العسكرية الروسية".

    واتفق الجانبان الروسي والتركي على منح القوات الكردية مهلة 150 ساعة للانسحاب من شمال شرق شرق، على تشرف القوات التركية الروسية المشتركة في سوريا على تأمين انسحاب الأكراد من شمال سوريا.

    فلاديمير بوتين بشار الأسد تركيا روسيا العدوان التركي سوريا

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