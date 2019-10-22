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    حقوق الإنسان السعودية تكشف إجراءات مكافحة التحرش داخل المنشآت الحكومية

    08:37 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    حقوق الإنسان السعودية تكشف إجراءات مكافحة التحرش داخل المنشآت الحكومية

    السعودية

    الرياض - (د ب أ):

    أوضحت هيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المساءلة التأديبية لواقعة التحرش داخل بيئة العمل، لا تمنع المجني عليه من التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.

    وقالت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، إنه يجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، ومساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته.

    وأضافت أنه على الجهات في القطاعين الحكومي والأهلي اتخاذ تدابير التي تتضمن" آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة، و اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها ، إضافة الى نشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها".

    وأكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية ،في بيانها ، أن على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حال مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش وفقًا للإجراءات المتبعة.

    وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت أول أمس الأحد عن تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص.

    السعودية التحرش المنشآت الحكومية حقوق الإنسان

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