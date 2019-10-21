التمييز في الرواتب يَجُر "بي بي سي" إلى المحاكم

كتب - محمد صفوت:

تنطلق الإثنين المقبل وعلى مدار خمسة أيام، جلسات استماع بالمحكمة في بريطانيا، للنظر في قضية عدم المساواة في الأجور بين الجنسين، بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتُدلي سميرة أحمد مذيعة في "بي بي سي" بشهاداتها أمام المحكمة، يوم الإثنين، في القضية التي فجرها عدم المساواة في الأجور، زاعمةً أنها تمتلك أوراقًا تدل على عدم توفير أجر متساوي للعمل الذي تقوم به، بموجب قانون المساواة في الأجور.

تتولى التحقيق لجنتا مراقبة الحقوق، والمساواة وحقوق الإنسان.

بدأت سميرة أحمد مسيرتها المهنية متدربة في هيئة الإذاعة البريطانية عام 1990، وعملت مراسلة إخبارية في برنامج يُبث عبر راديو الإذاعة، كما عملت مراسلة لنفس المؤسسة في لوس أنجلوس في الفترة من 2000 حتى 2011.

استقالة بسبب مظهر الشعر

في 13 يونيو 2011، أعلنت سميرة أحمد التي عملت في القناة "الرابعة الإخبارية" إحدى قنوات الـ"بي بي سي" لمدة 11 عامًا، مغادرتها من القناة في أعقاب خلافها مع المديرين حول مظهرها.

وعقب استقالتها، نشرت صحفية "ديلي ميل" عن مصادر بالمحطة، أن سميرة اُستدعيت إلى اجتماع أطلعها فيه المدراء التنفيذيون على عدد من صورها الفوتوغرافية، وأشاروا عليها بنصائح عدة عما يجب أن تفعله لتحسين مظهر شعرها.

لوح المسؤولون لأحمد بأن عدم اهتمامها بمظهر شعرها يخل ببنود العقد الموقع مع الشركة، وأنه سيكون سببًا في خفض راتبها، بحسب المصادر.

وقالت إحدى صديقاتها، في التقرير المنشور بـ"ديلي ميل": "الأمر كله لا يتعدى تمييزًا جنسيًا من جانبهم. ليس بوسع أحد أن يزعم أنها لا تعنى بشعرها على النحو المطلوب. وما هو النحو المطلوب في كل الأحوال؟ لا يمكن للمشاهد أن يلاحظ أي شييء غير عادي في مظهرها، سواء شعرها أو غيره".

تفاوت الأجور بين الذكور والنساء

القضية التي فجرتها "سميرة أحمد" لم تكن الأولى من نوعها؛ ففي 2018 أعلنت كاري جرايسي محررة الصين لـ"بي بي سي" استقالتها بسبب أزمة التمييز في الرواتب بين الجنسين.

واعتذرت "بي بي سي" لمراسلتها في الصين عن تلقيها أجر أقل من زملائها الذكور بالمؤسسة، وأعلنت توصلها لتسوية معها، قبل أن تعلن "جرايسي" عن تبرعها بمبلغ التعويض لصالح جمعية "فوسيت" إحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بحملات للمساواة بين الجنسين وتدافع عن حقوق المرأة.

أجور كبار نجوم "بي بي سي"

وفي 19 يوليو 2017، نشرت "بي بي سي" تقريرًا عن رواتب كبار نجومها، وفق خطة حكومية ملزمة. وكشف عن أسماء الموظفين والمذيعين الذين تفوق رواتبهم 150 ألف جنيه استرليني سنويًا، الأمر الذي كشف التمييز في الرواتب بين الذكور والنساء بالمؤسسة.

حلّ كريس إفانز مقدم برامج بالإذاعة، في الترتيب الأول في قائمة الأعلى أجرًا، محققًا 2.2 مليون جنيه إسترليني و2.25 مليون جنيه إسترليني خلال عامي 2016 و2017.

وفي نفس الفترة، حصلت كلوديا وينكلمان، صاحبة أعلى راتب، على أجر يتراوح بين 450 و500 ألف جنيه إسترليني.

وتصدر القائمة بعد إيفانز كل من جاري لينيكر، براتب سنوي بلغ مليونًا و750 ألف جنيه إسترليني تقريبًا، ثم جراهام نورتون بنحو 850 ألف جنيه إسترليني، وحل رابعًا جيريمي فاين براتب 700 ألف جنيه إسترليني.

وفي المركز الخامس، جاء جون همفريز بنحو 600 ألف جنيه إسترليني سنويًا، وحل سادسًا هيو إدواردز براتب 550 ألف جنيه إسترليني تقريبًا.

كشف التقرير السنوي أيضًا أن حوالي ثلثي النجوم الذين يكسبون أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني -وجميع أصحاب السبعة الأوائل- هم من الذكور.

محاولات للتسوية

وفي يناير من العام الماضي، وافق 6 من مقدمي البرامج على تخفيض رواتبهم للمساعدة في تسوية الأزمات التي اندلعت بالهيئة بسبب التمميز في الأجور.

وبحسب "الإندبندنت"، فإن 170 من السيدات العاملات بـ"بي بي سي" طلبن اعتذارًا عن التمميز في الأجور، وتحقيق المساواة في الأجر.

اتمهت النساء الـ 170 الهيئة أيضًا بانتهاك قوانين المساواة نتيجة "ثقافة التمييز بين الجنسين" وفق قانون المساواة لعام 2010 الذي ينص على أنه "يجب أن يتقاضى الرجل والمرأة نفس الأجر عن القيام بنفس العمل، مثل العمل والعمل ذي القيمة المتساوية".

وفي مارس الماضي، بدأت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، تحقيقًا حول ما إذا كانت هيئة الإذاعة البريطانية، قد انتهكت القانون بدفع أجور أقل للنساء مقابل الرجال، بالرغم من قيامهم بالعمل نفسه.

وقالت اللجنة، في بيانها، إنها تدرس قضية تمييز "بي بي سي" للرجال عن النساء في الأجور، في أعقاب تعدد شكاوى من النساء العاملين بالهيئة، بأنهم يتلقين رواتب أقل من زملائهن الذكور.

"بي بي سي" تتعهد بتحقيق المساواة في 2020

ويرى توني هول، مدير عام "بي بي سي"، أن هناك الكثير الذي يجب فعله بشأن التوقف عن التمييز في الأجور على أساس الجنس، أعقبه إعلان من الهيئة عن مراجعة شاملة للأجور.

وكشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة تحسنًا ملحوظًا في أجور النساء العاملات بالهيئة. ووعد هول بتحقيق المساواة فى ظهور الرجال والنساء في برامج البث المباشر وفي الرواتب بحلول عام 2020.​