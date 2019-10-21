حزب الله ينفي علاقته بمظاهرة للدراجات النارية وسط بيروت

بيروت - (د ب أ)

نفى حزب الله اللبناني، في بيان له مساء اليوم الاثنين علاقته بمظاهرة للدراجات النارية تحمل أعلاماً له ولحركة أمل، نزلت إلى وسط بيروت.

وقال البيان: "يهم العلاقات الإعلامية في حزب الله أن توضح أن حزب الله ليس له علاقة بتاتاً بمظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء اليوم إلى وسط بيروت".

وكانت مسيرة للدراجات النارية تحمل أعلاماً لـ"حزب الله وحركة أمل" قد جابت مساء اليوم عددًا من شوارع بيروت وحاولت الدخول إلى وسط العاصمة الذي يشهد احتجاجات مطلبية وقام الجيش اللبناني بمنعهم من الاقتراب من المعتصمين.

ورغم الاجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري، أعلن المعتصمون في كافة الساحات في مختلف المناطق اللبنانية استمرارهم في الاعتصامات والمظاهرات حتى تحقيق المطالب، ودعوا إلى الإضراب العام غداً الثلاثاء.

كما أرتفع عدد المحتجين في الساحات مساء اليوم الاثنين.