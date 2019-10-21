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    الخارجية الإيرانية: الشعب اللبناني شعب ناضج ولا ننوي التدخل في قضاياه الداخلية

    11:29 ص الإثنين 21 أكتوبر 2019
    الخارجية الإيرانية: الشعب اللبناني شعب ناضج ولا ننوي التدخل في قضاياه الداخلية

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    طهران- (د ب أ):

    أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الاثنين عن أمله في أن يعود الهدوء إلى لبنان عبر التضامن والتنسيق بين جميع الأحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية.

    ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث القول :"لا ننوي التدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى، والشعب اللبناني شعب ناضج، ومن الطبيعي أن يكون لديه مطالب، بحيث تقوم الحكومة اللبنانية بدراستها والإصغاء إلى صوت المحتجين".

    وأضاف :"نأمل من خلال الحكمة التي يمتلكها الشعب اللبناني والتجارب المريرة العديدة التي اجتازها طيلة السنوات الأخيرة، أن يجتاز هذه الأحداث"، وأكد على ضرورة عدم تدخل الأطراف الخارجية في القضايا الداخلية الجارية في لبنان.

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