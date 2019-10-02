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    مصرع 5 أشخاص في حادث تحطم مقاتلة أمريكية من طراز"إف 17"

    11:25 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    مصرع 5 أشخاص في حادث تحطم مقاتلة أمريكية من طراز"إف 17"

    تحطم مقاتلة أمريكية

    واشنطن - (أ ش أ):

    لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم إثر تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف 17" تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

    وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية أن الحادث وقع إثر محاولة قائد الطائرة - التي كانت تحمل 13 شخصا - الإقلاع بها من مطار هارتفورد بولاية كونيكتكت الأمريكية.

    وأشار "صوت أمريكا" إلى أن النيران اشتعلت بالطائرة ذات الأربع محركات، فيما اسفر الحادث أيضا عن جرح أشخاص أخرين في حالة يصعب التعرف على هوياتهم .

    ولم تتوافر أية تقارير عن أسباب تحطم الطائرة والتي يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1945.

    هذا المحتوى من

    Asha
    تحطم مقاتلة أمريكية مصرع أشخاص تحطم طائرة
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