رئيس الوزراء البريطاني جونسون يتحدث هاتفيا اليوم مع رئيس المفوضية الأوروبية

بروكسل- (د ب ا):

أعلنت مينا اندريفا المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الأربعاء أن يونكر سوف يتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الساعة الخامسة وخمس عشرة دقيقة بالتوقيت المحلي ( 1515 بتوقيت جرينتش).

وأضافت اندريفا أنه من المقرر إجراء مباحثات فنية مع كبير مفاوضي بريطانيا لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد فورست مساء اليوم في المفوضية.

ويشار إلى أن جونسون يعلن حاليا خططه بشأن اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي خلال خطاب يلقيه في مانشستر.