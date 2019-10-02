  • عاجل:لتوضيح الحقائق.. عبدالعال يعلن استدعاء الحكومة للبرلمان الأسبوع المقبل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    رئيس الوزراء البريطاني جونسون يتحدث هاتفيا اليوم مع رئيس المفوضية الأوروبية

    02:15 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    رئيس الوزراء البريطاني جونسون يتحدث هاتفيا اليوم مع رئيس المفوضية الأوروبية

    بوريس جونسون

    بروكسل- (د ب ا):

    أعلنت مينا اندريفا المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الأربعاء أن يونكر سوف يتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الساعة الخامسة وخمس عشرة دقيقة بالتوقيت المحلي ( 1515 بتوقيت جرينتش).

    وأضافت اندريفا أنه من المقرر إجراء مباحثات فنية مع كبير مفاوضي بريطانيا لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد فورست مساء اليوم في المفوضية.

    ويشار إلى أن جونسون يعلن حاليا خططه بشأن اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي خلال خطاب يلقيه في مانشستر.

    بوريس جونسون بروكسل مينا اندريفا رئيس الوزراء البريطاني المفوضية الأوروبية

    الخبر التالى:

    العراق: إصابة 8 أشخاص في اليوم الثاني من التظاهرات في بغداد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان