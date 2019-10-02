  • عاجل:بالدرجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    الجبير: ما ذكرته إيران بشأن رسائل من السعودية "أمر غير دقيق"

    12:56 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    الجبير: ما ذكرته إيران بشأن رسائل من السعودية "أمر غير دقيق"

    عادل الجبير

    الرياض- أ ش أ:

    وصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني بأنه "أمر غير دقيق".

    وذكرت قناة العربية الإخبارية، أن الجبير أوضح قائلا: "ما حدث هو أن دول شقيقة سعت للتهدئة وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة".

    وكان علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قد قال إن الرئيس حسن روحاني تلقى رسائل من السعودية، من خلال أحد قادة الدول، فيما لم يحدد مسؤول الحكومة الإيرانية الدولة الوسيطة أو طبيعة تلك الرسائل.

    هذا المحتوى من

    Asha
    عادل الجبير السعودية إيران
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان