لبنانيون عبر تويتر: "يد واحدة ضد النظام.. والجوكر في بيروت"

يواصل اللبنانيون لليوم الثالث على التوالي تظاهرهم في العاصمة بيروت وبعض المدن اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، ومطالبين بإسقاط النظام القائم.

ووصل الآلاف إلى ساحة رياض الصلح المقابلة للسراي الحكومي تلبية لدعوات أطلقها المتظاهرون، ومن المتوقع ارتفاع عدد المتظاهرين، حسبما أفادت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.

وأعلن الجيش الوطني اللبناني، السبت، تضمانه الكامل مع المتظاهرين، ودعاهم إلى التعبير عن موافقهم بشكل سلمي، مؤكدًا عدم السماح بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.

وتحت هاشتاج #لبنان_ينتفض و#إجا_وقت_الحساب اللذين تصدرا موقع تويتر، عبر اللبنانيون المحتجون عن مطالبهم ورفعوا صورًا وفيديوهات أوضحت تكاتف اللبنانيين ضد الطبقة السياسية الحاكمة.

"هذا الفيديو مهم جدا.. طوال حياتهم، كان المسيحيون والمسلمون (سنة وشيعة على حد سواء) والدروز يكرهون بعضهم بعضًا، وبعد أن تم تعليمهم كراهية بعضهم بعضًا، والآن يمسكون أيديهم ويقولون إنهم واحد ضد الحكومة"

this video is so important

all of their lives christians muslims (both sunnites and chiites) and druzes have been hating each other, they were taught to hate each other, now they’re holding hands and saying they’re one against the government #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/G4izY3lOyD — 🇱🇧hygie 𖤍 (@tearschimi) October 19, 2019

This is not a scene from the joker movie,this is in lebanon,our government is so corrupted,people are starving,they're mad,so they took it to the streets to protest,using the joker masks,THEY BROUGHT THE MOVIE TO LIFE !!#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/c99HZ5mhyi — Lovely Lara👻 | ᴄᴜʟᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀ🌸 (@joonlghts) October 18, 2019

================ "نحن هنا لإصلاح لبنان لا لتدميره! لا تحاول مطلقًا أن تقول إن الذين يدمرون بيروت مرتبطون بنا!".

We’re here to fix our Lebanon and not to ruin it ! Don’t ever try to say that those who are demolishing Beirut are related to us !



Beirut we love you♥️#BeirutProtests#lebanonprotests#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/ZeU0srvKxZ — Peter Skayem (@peterskayem) October 18, 2019

************************** "من فضلك لا تيأس الآن. لقد بدأنا بالفعل ثورة، لا تتوقف. هذا ما يريدونه منا".

Please don't give up now. We already started a revolution, don't stop. That's what they want from us. #لبنان_ينتفض — 𝗌𝖺𝗋𝖺𝗁 (@sunnahsideup) October 18, 2019

ولا نرى في الواقع القائم فرصة للحل دون تراجع فريق الضرائب عن تعنته و قبوله ب ٤ قرارات كبرى تؤمن للبنان في الحد الأدنى ٣ أضعاف حاجته من المال

(اصلاح ضريبي - املاك بحرية - فوائد المصارف- المال المنهوب)

و كلها بيد رئيس الحكومة

فهل يقدم على الإصلاح و يريح لبنان

#لبنان_ينتفض — Amine Hotait (@AmineHotait) October 19, 2019

صور الثورة ... صور الكرامة و العزة ... صور مدينة الفقراء و المحرومين .. صور المحبة و هكذا ستبقى #لبنان_ينتفض #لبنان_يثور #ثورة_لبنان — dima b (@deemab11) October 19, 2019

