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    لبنانيون عبر تويتر: "يد واحدة ضد النظام.. والجوكر في بيروت"

    07:46 م السبت 19 أكتوبر 2019
    لبنانيون عبر تويتر: "يد واحدة ضد النظام.. والجوكر في بيروت"

    احتجاجات لبنان

    القاهرة – (مصراوي):
    يواصل اللبنانيون لليوم الثالث على التوالي تظاهرهم في العاصمة بيروت وبعض المدن اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، ومطالبين بإسقاط النظام القائم.

    ووصل الآلاف إلى ساحة رياض الصلح المقابلة للسراي الحكومي تلبية لدعوات أطلقها المتظاهرون، ومن المتوقع ارتفاع عدد المتظاهرين، حسبما أفادت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.

    وأعلن الجيش الوطني اللبناني، السبت، تضمانه الكامل مع المتظاهرين، ودعاهم إلى التعبير عن موافقهم بشكل سلمي، مؤكدًا عدم السماح بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.

    وتحت هاشتاج #لبنان_ينتفض و#إجا_وقت_الحساب اللذين تصدرا موقع تويتر، عبر اللبنانيون المحتجون عن مطالبهم ورفعوا صورًا وفيديوهات أوضحت تكاتف اللبنانيين ضد الطبقة السياسية الحاكمة.

    "هذا الفيديو مهم جدا.. طوال حياتهم، كان المسيحيون والمسلمون (سنة وشيعة على حد سواء) والدروز يكرهون بعضهم بعضًا، وبعد أن تم تعليمهم كراهية بعضهم بعضًا، والآن يمسكون أيديهم ويقولون إنهم واحد ضد الحكومة"

    ==================== "هذا ليس مشهدًا من فيلم الجوكر، هذا لبنان، حكومتنا فاسدة للغاية، الناس يتضورون جوعًا، إنهم مجانين، لقد جعلوهم ينزلزن إلى الشوارع للاحتجاج مستخدمين أقنعة الجوكر، لقد جعلوا الفيلم واقعًا".

    ================ "نحن هنا لإصلاح لبنان لا لتدميره! لا تحاول مطلقًا أن تقول إن الذين يدمرون بيروت مرتبطون بنا!".

    ************************** "من فضلك لا تيأس الآن. لقد بدأنا بالفعل ثورة، لا تتوقف. هذا ما يريدونه منا".

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