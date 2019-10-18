ماكرون: العدوان التركي على الشمال السوري يثير تساؤلات حيال عمل الناتو

بروكسل - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، إن العدوان التركي على الشمال السوري، يثير تساؤلات بشأن كيفية عمل (حلف شمال الأطلسي) الناتو.

وذكر ماكرون إنه اكتشف "عبر التغريدات ... مثل أي شخص آخر" أن الولايات المتحدة كانت تعتزم الانسحاب من سورية وأن تركيا كانت تخطط للهجوم على قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وأضاف ماكرون: "أعتقد أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية كان خطأ خطيرا من الغرب ومن الناتو في المنطقة" ، معبرا عن اعتقاده بأن "هذا سيضعف على المدى الطويل مصداقيتنا في إيحاد شركاء على الأرض يقاتلون إلى جانبنا ويعتقدون أنه ستتم حمايتهم على الأجل البعيد".

وقال إنه "من الضروري فهم إلى أين تريد تركيا الذهاب وكيف تتم إعادتها إلى مواقع أكثر منطقية بما يسمح لها بالجمع بين أمنها الداخلي وأهدافها الأمنية الداخلية فى إطار الالتزام بأجندتنا والتضامن الذي يتعين أن يكون قائما داخل الناتو".