لبنان.. إصابة 17 من أفراد الأمن بتظاهرات بيروت

القاهرة – مصراوي:

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، سقوط 17 جريحًا من أفرادها خلال التظاهرات التي اندلعت في البلاد منذ الأمس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

تصاعدت الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في لبنان لليوم الثاني على التوالي، في وقت ألغت الحكومة اجتماعا كان مقررا لبحث مطالب المتظاهرين.

وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق مستخدمين إطارات مشتعلة، ونظموا مسيرة في العاصمة بيروت في ثاني يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة على خلفية أزمة اقتصادية عميقة.

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، إن رئيس الوزراء سعد الحريري ألغى اجتماع الحكومة الذي كان مقررا الجمعة، في وقت تعطلت فيه الحياة بشكل كبير في عدد من المدن.