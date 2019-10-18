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    الحريري: الإصلاحات لا تعني الضرائب.. والسياسيون مشغولون بمصالحهم فقط

    05:55 م الجمعة 18 أكتوبر 2019
    الحريري: الإصلاحات لا تعني الضرائب.. والسياسيون مشغولون بمصالحهم فقط

    سعد الحريري

    القاهرة - مصراوي:

    قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن الإصلاحات تعني إصلاح القوانين في بلاده، لافتًا إلى أن الحل الوحيد للأزمة هو الإصلاح الاقتصادي القائم على التعاون بين جميع الأطراف، بدلًا من أن ينشغل الجميع بما فيهم السياسيين بمصالحهم وتصفية الخلافات فيما بينهم.

    وأكد الحريري في كلمة للشعب اللبناني، الجمعة، أن الإصلاحات ليس معناها فرض ضرائب، لكن الدين العام والعجز في الموازنة أصبح متفاقمًا.

    وأضاف أن الخطوة المباشرة للإصلاح الاقتصادي هو خفض العجز العام، وتم تخفيض النفقات، وتم عقد اجتماعات ولجان واتصالات للتوصل إلى اتفاقات إلا أن الأمور لم تكتمل.

    وبدأت التجمعات الاحتجاجية الصاخبة، مساء الخميس، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق واتساب، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأغلق المتظاهرون الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.

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