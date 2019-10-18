  • عاجل:الحكومة ترد على مزاعم إصابة أسماك البلطي بميكروبات وديدان

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أزمة الدوري حرائق لبنان محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    ​كوريا الجنوبية تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية خامسة

    08:38 ص الجمعة 18 أكتوبر 2019
    ​كوريا الجنوبية تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية خامسة

    مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

    سول - (أ ش أ):

    أعلنت بعثة كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة ، فوز سول بدورة خامسة في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

    وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه خلال انتخابات أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حصلت كوريا الجنوبية على مقعد في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2020 إلى 2022 حيث تم انتخاب اليابان وإندونيسيا وجزر مارشال أيضا من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

    وذكرت بعثة كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة: "كعضو في مجلس حقوق الإنسان، نخطط لأخذ زمام المبادرة في المناقشات الدولية حول حقوق الإنسان والمشاركة بنشاط في الجهود الدولية لمواجهة أزمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

    يذكر أن مجلس حقوق الإنسان يضم 47 دولة عضو في الأمم المتحدة ويسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.

    هذا المحتوى من

    مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة ?كوريا الجنوبية سول

    الخبر التالى:

    سفير أذربيجان بالقاهرة: باكو تستضيف قمة "عدم الانحياز" الجمعة المقبل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان