أمير الكويت يُعزّي الملك سلمان في ضحايا حافلة المعتمرين

القاهرة- (مصراوي):

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس، برقية تعزية إلى الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ضحايا حادث حافلة كانت تقِل 39 مُعتمرًا بالمدينة المنورة.

وعبَّر أمير الكويت في برقية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث، الذي أودى بحياة 35 مُعتمرًا من الركاب وإصابة 5 آخرين، سائلًا المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يَمُنَّ على المصابين بسرعة الشفاء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى سلمان بن عبدالعزيز، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام حافلة في المدينة المنورة. وكذلك بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقية تعزية مماثلة.

كانت شرطة منطقة المدينة المنورة أعلنت مساء أمس الأربعاء، تفاصيل حادث التصادم المروع، الذي تسبب في تفحّم 35 مُعتمرًا وإصابة 5 آخرين في حافلة قادمة من الرياض، كانت تقلّهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة على طريق الهجرة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إنه عند الساعة 7:00 مساء الأربعاء، باشرت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) شخصًا من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة.

وتابع "نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (5) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".

ووجّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم، معربًا عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين.