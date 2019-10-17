الصين تؤكد اعتقال أمريكيين اثنين في شرق البلاد

بكين (د ب أ)

ذكرت الخارجية الصينية أنها اعتقلت مواطنين أمريكيين اثنين يديران شركة لتعليم اللغة الإنجليزية في الصين، وهو تطور يأتي في الوقت الذي تتسبب فيه حرب تجارية في اشعال توترات أوسع بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن المتحدث باسم الخارجية الصينية، جينج شوانج، قوله للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري عقد ببكين اليوم الخميس، إنه قد تم اعتقال جاكوب هارلان وأليسا بيترسون في إقليم جيانجتشو شرقي البلاد، في أواخر سبتمبر الماضي، "للاشتباه في قيامهما بتنظيم عبور آخرين للحدود".

وقد سعى أفراد عائلة الامريكيين الاثنين، إلى جمع أموال عبر الإنترنت من أجل تمويل الدفاع عنهما، حيث جاء في المنشور الذي يدعم بيترسون أن التهمة "زائفة".

وقال جينج إنه "لا يفهم " كيف يمكن أن تكون الاعتقالات مرتبطة بالتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأوضح جينج أن السلطات الصينية أبلغت القنصلية الامريكية في شنغهاي، ورتبت زيارات قنصلية مع دبلوماسيين أمريكيين للمواطنين الامريكيين.