الادعاء الأمريكي يتهم بنك خلق الحكومي التركي بالاحتيال وغسل الأموال

واشنطن (د ب أ)

وجه المدعون الأمريكيون في نيويورك اليوم الثلاثاء اتهامات إلى بنك خلق الذي تديره الدولة في تركيا بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة تأتي بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب غزوها لشمال سورية.

والاتهامات تتضمن الغش وغسل الأموال والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.

ويتعلق الادعاء في مقاطعة نيويورك الجنوبية بخطة مزعومة استمرت بين عامي 2012 و 2016، وفقاً لقرار الاتهام.

وتأتي هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من عام من إدانة محمد حاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي للبنك، وسُجن بسبب لعبه دورًا في مخطط عمليات التهريب.

وتم إطلاق سراحه وتم نقله إلى تركيا في يوليو.

ولطالما اتهمت تركيا المدعين العامين الأمريكيين بشن مؤامرة ضد تركيا من خلال قضية بنك خلق.