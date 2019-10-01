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    بومبيو يلتقي الرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء في روما

    07:44 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    بومبيو يلتقي الرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء في روما

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    روما - (د ب أ):

    اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في روما، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي.

    ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل اللقاء.

    يذكر أن روما هي المحطة الأولى في جولة بومبيو في أوروبا والتي تتضمن أيضا مونتيجرو ومقدونيا الشمالية واليونان.

    وتأمل الحكومة الإيطالية في أن تعزز واشنطن دورها من أجل التوصل إلى حل للصراع في ليبيا، إذ تتابع إيطاليا بقلق بالغ تطورات العنف في مستعمرتها السابقة.

    ومن المتوقع أيضا أن تكون المحادثات قد تطرقت إلى قضايا تجارية حيث تتخوف إيطاليا من التعرض لتأثيرات وخيمة بسبب عقوبات جمركية محتمل أن تفرضها واشنطن على الاتحاد الأوروبي، ولاسيما على صادراتها من المواد الغذائية.

    وذكرت وكالة أنباء (أنسا) أن مزارعين تجمعوا في مظاهرة عفوية أمام قصر كويرينال حاملين منتجات غذائية إيطالية منها جبن البارميزان ولحم الخنزير المقدد ونبيذ شيانتي.

    وحسب البيانات الأمريكية، فإن حجم التبادل التجاري بين إيطاليا والولايات المتحدة يبلغ نحو 100 مليار دولار، كما أن إيطاليا تعد حليفا مقربا من واشنطن داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

    وأفادت الخارجية الأمريكية بأن إيطاليا يتمركز بها ثاني أكبر عدد من القوات الأمريكية الموجودة في أوروبا إذ يعيش في إيطاليا 30 ألف جندي وموظف مدني تابع لوزارة الدفاع الأمريكية مع أقاربهم.

    وتستمر زيارة بومبيو لإيطاليا ثلاثة أيام، وسيلتقي خلالها البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، كما سيشارك في ندوة عن حرية الأديان، كما سيتوجه إلى إقليم ابروتسو حيث الجذور العائلية لأول وزير خارجية أمريكي من أصل إيطالي.

    وحسب تقارير صحفية إيطالية، فقد هاجر والدا جد بومبيو ووالدا جدته لأبيه إلى إيطاليا في مطلع القرن العشرين.

    مايك بومبيو وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة إيطاليا روما سيرجيو ماتاريلا

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