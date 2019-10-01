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مسؤول أممي يطالب لبنان بتنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فقط

03:11 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
مسؤول أممي يطالب لبنان بتنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فقط

فيليب لازاريني

بيروت- (د ب أ):

أكّد المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، الثلاثاء، على أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب.

وقال لازاريني، بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري، الثلاثاء: "لقد أكدنا على أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد المحدد حتى يتمكن الناس من معرفة على أي جانب من الإصلاحات يتم التركيز".

وأضاف "ناقشنا آخر التطورات في لبنان، مع التركيز بشكل أساسي على الاقتصاد".

وتابع لازاريني "ناقشنا أيضاً أهمية الحفاظ على الثقة في الاقتصاد أو استعادتها"، قائلًا "أكدنا الدعم المستمر للأمم المتحدة وقدمنا بعض النصائح حول الإصلاحات".

يُشار إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق للغاية، وتسعى الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية من خلال اتخاذ مجموعة قرارات إصلاحية في موازنة عام 2020 ، إضافةً إلى قرارات اتخذت في موازنة عام 2019 لخفض العجز.

فيليب لازاريني الأمم المتحدة بيروت لبنان

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