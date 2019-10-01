منظمة أممية تطالب اليونان بحل مشكلة ازدحام مخيمات اللاجئين

جنيف- (د ب ا):

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء اليونان بالعمل سريعا على نقل الآلاف من طالبي اللجوء من الجزر المكتظة باللاجئين إلى البر الرئيسي، وذلك بعدما ارتفع عدد اللاجئين الذين وصلون الجزر إلى أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات .

واتسم الوضع بالتوتر خاصة في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس، عقب وفاة أم وطفلها أمس الأول الأحد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل في مؤتمر صحفي في جنيف" إبقاء اللاجئين في هذه الجزر في ظل هذه الظروف غير الملائمة وغير الآمنة أمر غير إنساني ويجب أن ينتهي".

وكان نحو 10300 لاجئ قد وصلوا الجزر التي تطل على بحر إيجة في سبتمبر الماضي، فيما يعد أعلى عدد يتم تسجيله خلال شهر منذ عام 2016. وأدى وصول لاجئين معظمهم من أفغانستان وسورية لارتفاع إجمالي العدد إلى 30 ألف لاجئ.

وقامت السلطات بنقل 215 لاجئا من ليسبوس إلى البر الرئيسي اليوم، ولكن نحو 1500 لاجئ في الجزيرة تظاهروا من أجل نقل المزيد من اللاجئين.

ويستضيف مركز استقبال موريا في ليسبوس حاليا 12600 لاجئ، وهى ما يمثل خمسة أضعاف سعته. كما أنه يوجد مرحاض واحد فقط لكل مئة شخص في مخيم غير رسمي بالقرب من موريا.

وقالت ثروسيل " المفوضية تطالب الدول الأوروبية بإعطاء أولوية لإتاحة أماكن لإعادة توزيع اللاجئين وتسريع عملية نقل الأطفال للانضمام لأفراد أسرهم".