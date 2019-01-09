رئيس وزراء اليابان يتوجه إلى هولندا وبريطانيا لبحث العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

طوكيو - (أ ش أ):

توجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم (الأربعاء) إلى هولندا وبريطانيا لإجراء محادثات مع قادة الدول حول اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن مغادرة بريطانيا للاتحاد "البريكست".

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن آبي قوله للصحفيين قبيل مغادرته مطار هانيدا في طوكيو " خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثار اهتماما عالميا كبيرا، لذلك سأنقل موقف اليابان لرئيسة الوزراء تيريزا ماي ومناقشة هذه القضية".

ومن المنتظر أن يطلب "آبي" من "ماي" التأكد من أن مغادرة بريطانيا للتكتل الأوروبي لن يكون لها تأثير سلبي على الشركات اليابانية العاملة في البلاد.

وأشار إلى أنه يسعى إلى تأكيد التعاون مع نظرائه في استضافة قمة مجموعة العشرين بنجاح في أوساكا في يونيو المقبل.

وخلال محادثاته في روتردام في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يوافق "آبي" ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دخول الاتفاقية التجارية بين اليابان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الشهر المقبل، وقد يؤكد الجانبان أيضا التعاون في القضايا الأمنية العالمية، بما في ذلك كيفية التعامل مع كوريا الشمالية.