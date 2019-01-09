كوريا الشمالية تجري انتخابات برلمانية في مارس

سول - (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية ستجري انتخابات لاختيار نواب المجلس الشعبي الأعلى (البرلمان) في شهر مارس.

وقالت الوكالة إن رئاسة مجلس الشعب الأعلى قررت إجراء انتخابات النواب لمجلس الشعب الأعلى الثالث عشر يوم 10 مارس، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتم انتخاب النواب الحاليين خلال الانتخابات الأولى في عهد الزعيم الحالي كيم جونج-أون في مارس 2014.

وتعتبر الانتخابات بشكل عام بمثابة إجراء شكلي. وبلغت نسبة المشاركة الرسمية للناخبين 99.97% في الانتخابات الأخيرة، مع التصويت بنسبة 100% لصالح المرشحين المعتمدين ، بحسب يونهاب.