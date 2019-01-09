أكثر الكلمات إنتشاراً

أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

كوريا الشمالية تجري انتخابات برلمانية في مارس

03:20 ص الأربعاء 09 يناير 2019
كوريا الشمالية تجري انتخابات برلمانية في مارس

أرشيفية

سول - (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية ستجري انتخابات لاختيار نواب المجلس الشعبي الأعلى (البرلمان) في شهر مارس.

وقالت الوكالة إن رئاسة مجلس الشعب الأعلى قررت إجراء انتخابات النواب لمجلس الشعب الأعلى الثالث عشر يوم 10 مارس، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتم انتخاب النواب الحاليين خلال الانتخابات الأولى في عهد الزعيم الحالي كيم جونج-أون في مارس 2014.

وتعتبر الانتخابات بشكل عام بمثابة إجراء شكلي. وبلغت نسبة المشاركة الرسمية للناخبين 99.97% في الانتخابات الأخيرة، مع التصويت بنسبة 100% لصالح المرشحين المعتمدين ، بحسب يونهاب.

كوريا الشمالية انتخابات برلمانية

الخبر التالى:

بقنابل الغاز... قوات الأمن السودانية تفرق أكبر مظاهرة شهدتها البلاد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان