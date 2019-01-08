وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر تجربة مصر في مكافحة الإرهاب

القاهرة (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر مستمرة في التشاور والتفاهم مع المجتمع الدولي في المحافل العالمية من أجل مواجهة الإرهاب وتجربتها محل اهتمام وتقدير من قبل الشركاء في العالم.

وقال وزير الخارجية -في مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري الليلة- إن مصر تطرح دائما وأبدا في المحافل الدولية تجربتها في مكافحة الإرهاب وهناك تقدير واحترام لما تقوم به مصر من قبل المجتمع الدولي في هذا الإطار.

وأضاف أن التضحيات التي تقدمها مصر من أبنائها سواء من رجال الجيش أو الشرطة أو الشعب يؤكد أمام العالم أن مصر تواجه الإرهاب بكل ما لديها من قوة وعزيمة، مشددا على ضرورة تبني خارطة طريق دولية لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابع "إن استمرار بعض الدول في تدعيم وتمويل الإرهاب يعوق مما لا شك فيه جهود مصر وغيرها من الدول في إطار مكافحته"، مؤكدا أن هذه الدول التي تساند الإرهاب تسعى لتحقيق أهداف ومصالح خاصة بها ويجب مواجهة ذلك.

وأشار إلى أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكافحة الإرهاب والتي تتمثل في ضرورة تجديد الخطاب الديني والإبتعاد عن التطرف وتطوير التعليم تعد الرؤية الأفضل لمواجهة هذه الظاهرة العالمية.