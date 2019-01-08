أبرز التصريحات في 24 ساعة: تركيا الوحيدة القادرة على حماية مصالح أمريكا والشعب السوري

القاهرة - مصراوي:

تعهد المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، الإثنين، بالقيام بمساع حميدة والعمل من أجل تحقيق الحل السلمي في سوريا، وأكد السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، أن الفلسطينيين الذين يتواجدون داخل لبنان، ملتزمون باحترام القوانين والأنظمة اللبنانية حرصا على الأمن والاستقرار، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ القرار الصحيح بالانسحاب من سوريا.