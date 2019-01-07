رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بأعياد الميلاد

أوتاوا (أ ش أ)

هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الإثنين المسيحيين الأرثوذكس في كندا وفي شتى أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد، مشيدا بمساهماتهم في المجتمع الكندي في شتى المجالات.

وفي بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي، قال ترودو "اليوم، يجتمع المسيحيون الأرثوذكس في كندا وفي جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الميلاد، وإن عيد الميلاد فرصة لتقديم الشكر لله على جميع الأمور الطيبة في حياتنا ومشاركة ثروتنا الطيبة مع الآخرين".

وأضاف "تذكرنا هذه الاحتفالات بأهمية تعزيز قيم الرحمة والانفتاح والاندماج في بيوتنا وأماكن عملنا ومدارسنا ومجتمعاتنا ، وأشجع جميع الكنديين على قضاء وقت في موسم الأعياد هذا لنشر الفرح واللطف على جيرانهم ، ومد يد المساعدة إلى المحتاجين، وإظهار تعاطف أكبر مع أولئك الأكثر ضعفا، في المنزل وفي جميع أنحاء العالم ، كما أدعو الكنديين إلى التفكير في الإسهامات الهامة التي يقدموها من العقيدة المسيحية الأرثوذكسية لبلدنا، في كل يوم، يساعد المسيحيون الأرثوذكس في بلادنا على بناء مستقبل أكثر إشراقا وأكثر ازدهارا لنا جميعا".