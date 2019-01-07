وزارة الداخلية بغزة: معبر رفح يعمل غدًا في اتجاه الوصول فقط

القاهرة - مصراوي:

ذكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الإثنين، أن الجانب المصري أبلغها بطبيعة عمل معبر رفح غدًا الثلاثاء، وذلك في أعقاب سحب السلطة الفلسطينية موظفيها منه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سوا" الفلسطينية: "حسب ما أبلغنا به الجانب المصري بخصوص عمل معبر رفح غدًا الثلاثاء، ننوه بأن المعبر يعمل غدًا للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع".

وكانت وزارة الداخلية بغزة أعلنت اليوم، عن استلام طواقمها باستلام معبر رفح البري، وذلك في أعقاب قرار هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، بسحب موظفيها منه.

وأوضحت الداخلية أن موظفيها بدأوا في إجراءاتهم في تسلم جميع مرافق معبر رفح وتفقد جاهزيتها للعمل، مشيرةً إلى أنهم استلموا مهامهم وأتمّوا الجاهزية لإعادة تشغيل المعبر اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.