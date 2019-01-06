اجتماعان لـ"جامعة الدول" على هامش الاحتفال بالرياض عاصمة للإعلام العربي

كتبت – إيمان محمود

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) بالتعاون مع وزارة الإعلام السعودية، فعاليات الدورة العادية (92) للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية (10) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي ستستضيفها الرياض في إطار الاحتفال بها عاصمةً للإعلام العربي "2018-2019"، خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير الجاري.

وسيترأس وفد الأمانة العامة في هذه الفعاليات السفير بدر الدين علالي رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

وسيناقش الاجتماعين ثلاثة عشر بندًا مُختلفًا، من بينهم القضية الفلسطينية، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، والاستراتيجية الإعلامية العربية، ومشاركة جامعة الدول العربية، كضيف شرف في الدورة (50) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019، والخريطة الإعلامية المُستدامة 2030.

ومن المُقرر أن يُعقد اجتماع المكتب التنفيذي برئاسة المملكة العربية السعودية، وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المُتحدة، الجمهورية التونسية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، جمهورية مصر العربية.