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    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

    09:24 ص الأحد 06 يناير 2019
    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

    قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

    تل أبيب- (د ب أ):

    أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية عشرة فلسطينيين بالضفة الغربية.

    وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه "يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

    ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

    وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

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