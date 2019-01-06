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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: من يريد الحكم يجهز نفسه لانتخابات 2020

    01:00 ص الأحد 06 يناير 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: من يريد الحكم يجهز نفسه لانتخابات 2020

    الرئيس السوداني عمر البشير

    القاهرة - مصراوي:

    قال الرئيس السوداني عمر البشير، مساء السبت، إن من يريد الحكم عليه أن يجهز نفسه لانتخابات 2020، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، أنه لم يرتكب أي انتهاك في حملته أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إنه "لا يوجد أي تغيير على الإطلاق" في معارضة إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيماوية.

    عمر البشير السودان ترامب الانتخابات

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