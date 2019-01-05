مسؤول أمريكي: بولتون سيثير في إسرائيل قضية الانسحاب من سوريا

واشنطن (د ب أ)

قال مسؤول بإدارة الرئيس دونالد ترامب إن مستشار الأمن القومي الأمريكى جون بولتون، سيثير قضية الانسحاب الأمريكي من سوريا وخلافات بلاده فى مجال التكنولوجيا مع الصين ومسألة الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك خلال زيارته لإسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته ، قوله إن بولتون سيثير قضيتي شركتى "هواوي" و"زد تي إي" أثناء الزيارة.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت مؤخرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي في العام الجديد لإعلان حالة طوارئ وطنية يتم بموجبها منع الشركات الأمريكية من استخدام معدات اتصالات من إنتاج شركتي هواوي وزد.تي.إي الصينيتين.

وسيمثل هذا الإعلان فى حالة صدوره أحدث خطوة تتخذها الإدارة الأمريكية لإغلاق السوق الأمريكية أمام شركتي هواوي تكنولوجيز ليمتد وزد.تي.إي، وهما من أكبر شركات إنتاج معدات الشبكات فى الصين . وتزعم واشنطن أن الشركتين تعملان بتوجيهات من الحكومة الصينية وأنه يمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأمريكيين.

وتابع أنه سيبلغ إسرائيل أيضا بعدم وجود جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن القوات الأمريكية المحتشدة في منطقة التنف السورية.

وقال إن الولايات المتحدة تريد الاستماع من إسرائيل والأردن قبل اتخاذ الخطوات التالية.