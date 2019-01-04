ترامب يتوصل لاتفاق مع رئيسة الكونجرس لإنهاء إغلاق الحكومة

كتب – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه توصل لاتفاق مع رئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي، لإنهاء الإغلاق الجزئي لحكومة الولايات المتحدة.

وأضاف في كلمة له عن الإغلاق الجزئي الحكومي في واشنطن اليوم الجمعة، أنه يجب بناء جدار حديدي مع المكسيك.

وأكد ترامب أن المهربين يتمكنون من الإفلات من الجدار الفاصل في سانديجو ويدخولون الولايات المتحدة، ليتاجرو بالبشر والمخدرات.

وشدد ترامب على أن الحل الوحيد لإيقاف المهربين هو بناء الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، لافتًا إلى أن التكلفة الكبيرة لا تهم كثيرًا لأنه يخص أمن أمريكا القومي.

وكان ترامب دعا، زعماء الكونجرس الثلاثاء الماضي، إلى اجتماع للبحث في سبل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، الذي يشلّ منذ ما يقرب من أسبوعين ربع الإدارات الفيدرالية.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "أمن الحدود، وقصّة الجدار، والإغلاق الجزئي، هذا ليس ما أرادت نانسي بيلوسي أن تبدأ به رئاستها لمجلس النواب! هلاّ توصّلنا إلى اتّفاق؟".

وتولت بيلوسي رئاسة مجلس النواب، الخميس، بعد فوز الديمقراطيين بالأكثرية في انتخابات نوفمبر الماضي.

