مسؤول أمريكي: واشنطن لا تريد وجودا عسكريا غير محدد في سوريا

القاهرة (د ب أ)

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستضمن عدم وجود فراغ في القوة يستغله الإرهابيون في سوريا، مع بدء القوات الأمريكية الانسحاب من البلاد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن تصريحات المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، جاءت خلال حديثه عن زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو المزمعة إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستقوم بسحب قواتها بطريقة مدروسة ومنسقة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا خلال فترة تمتد لعدة أشهر. ووفقا لترامب، فإن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة قد قام بمهمته، وألحق هزائم بتنظيم داعش الإرهابي.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تنوي أن يكون لها وجود عسكري غير محدد في سوريا.

ونقلت سبوتنيك عن المسؤول الأمريكي قوله: "للتوضيح فقط، نحن لا ننوي أن يكون لنا وجود غير محدد في سوريا. الرئيس اتخذ القرار بأننا سننسحب، ونحن الآن نعد الخطط للقيام بذلك".

وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني محدد لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

ويتمركز نحو ألفي جندي من القوات الأمريكية في شمال سوريا.

وأشار المسؤول إلى عدم وجود خطط لدى الولايات المتحدة لتسهيل عملية نشر قوات عربية في سوريا.