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ترامب يعلق على انتخاب نانسي بيلوسي رئيسًا لمجلس النواب

12:32 ص الجمعة 04 يناير 2019
ترامب يعلق على انتخاب نانسي بيلوسي رئيسًا لمجلس النواب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (أ ش أ)

هنّأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، الديمقراطية نانسي بيلوسي على انتخابها رئيساً لمجلس النواب الأمريكي واصفاً ذلك بأنه "إنجاز كبير للغاية".
ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن ترامب قوله: "من المتوقع أننا سنعمل سوياً وسنقوم بإنجاز الكثير من الأشياء، مثل البنى التحتية وغير ذلك الكثير".
وأضاف ترامب "أعتقد أن الأمر سينجح، فالمسألة ستكون مختلفة قليلاً عما يظنه الكثير من الناس".
يأتي ذلك في حديث مفاجيء للرئيس ترامب في البيت الأبيض في ظل الجدل الدائر حول الخلاف مع الديمقراطيين على مشروع الجدار مع المكسيك.

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