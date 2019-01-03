انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

القاهرة - مصراوي:

صوت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح نائبة الحزب الديمقراطي، نانسي بيلوسي، لتولي منصب رئيس المجلس، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويعتبر تولي بيلوسي رئاسة المجلس، تطورًا من المتوقع أن يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع احتمال توجيه الكونجرس الاتهام له في عدد من القضايا.

وسبق لبيلوسي أن ترأست المجلس ما بين عامي 2007 و2011.

وقال ترامب، بوقت سابق في مؤتمر صحفي:" أهنئ نانسي بيلوسي على نجاحها ويبدو أنها ستتولى رئاسة مجلس النواب ونتمنى التعاون معها"، وأضاف: "هناك العديد من الملفات التي يجب أن نعمل فيها معا".

وحول نية الديمقراطيين إجراء تحقيق حول نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، تابع ترامب: "أقول للديمقراطيين دعونا نرى ما لديكم… أنا أسمع الكثير عن التحقيق ولكن لم يظهر شيء… ولكن يمكن أيضا أن نلعب من خلال مجلس الشيوخ، ولدي أدوات أفضل".